Présidentielle : pour qui voteront les électeurs de Mélenchon au second tour ?

Que comptent faire les électeurs de Jean-Luc Mélenchon au second tour ? Déçus du résultat du premier tour de la présidentielle, qui a éliminé leur leader et plébiscité Marine Le Pen et Emmanuel Macron, certains d'entre eux pourraient ne pas aller aux urnes, voter blanc ou encore voter Marine Le Pen. Reportage à Toulouse.

"Il ne faut pas appuyer la dynamique de l'extrême droite"

Il y a d'abord beaucoup d'amertume pour ces électeurs qui y ont cru jusque tard hier soir. Et maintenant, c'est l'heure d'un choix qui laisse Bruno plutôt perplexe. "Au second tour, c'est difficile. Il ne faut pas appuyer la dynamique qu'a l'extrême droite en France", confie-t-il sur Europe 1. Moi, je vais me laisser un peu de temps. J'ai beaucoup de mal à mettre un bulletin pour Emmanuel Macron. C'est pas possible d'en reprendre pour 5 ans". Michèle est étudiante à l'université du Mirail. A 21 ans, c'était ses premières présidentielles. Elle refuse de choisir entre les deux finalistes.

"Je pense voter blanc parce qu'aucun des candidats ne me convient et je ne sais pas lequel serait le meilleur. Il faut voter pour le moins pire. Pour moi, c'est impossible de choisir un des deux en tête, donc je pense que ça va finir en vote blanc et j'ai l'impression que ça va être la même chose pour les étudiants".

"Je ne voterai pas Marine Le Pen"

Mais pour Martine, les choses sont beaucoup plus claires. Pour elle, le front républicain doit continuer à tenir. "De toute façon, je ne vote pas Marine Le Pen, ça, c'est sûr. Ni blanc", affirme-t-elle sur Europe 1. "Nous voterons Macron en espérant que Macron comprendra le message".

Et beaucoup de ces électeurs de gauche comptent maintenant sur les législatives, notamment ici après le score très élevé réalisé par Jean-Luc Mélenchon, mais aussi sur les mobilisations dans la rue dans les prochaines semaines, promettent ils.