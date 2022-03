«Macron assassin» au meeting de Zemmour : la réponse cinglante d'Emmanuel Macron

Le président-candidat Emmanuel Macron a vivement dénoncé lundi comme "une indignité" le fait qu'Éric Zemmour avait laissé la foule scander "Macron assassin" sans réagir dimanche, lors d'un meeting sur la place du Trocadéro à Paris, en conseillant au "candidat malentendant" de profiter de la réforme permettant le remboursement des prothèses auditives.

"Il y a deux hypothèses : la première c'est l'indignité, c'est celle qui me semble la plus crédible, mais ce n'est pas une surprise", a déclaré le président candidat à son arrivée à Dijon pour une visite dans le cadre de la campagne pour la présidentielle.

Zemmour n'aurait pas entendu le slogan, selon son entourage

"La deuxième, c'est la méconnaissance d'une réforme très importante du quinquennat, c'est le 100% santé. Maintenant, les prothèses auditives, les lunettes et les prothèses dentaires sont remboursées par la Sécurité sociale", a ajouté Emmanuel Macron. "10 millions de Françaises et de Français y ont eu accès, cela fait partie de mon bilan et c'est un bilan social dont je suis fier. J'invite le candidat malentendant à pouvoir s'équiper à moindre frais".

Éric Zemmour est accusé par une partie de la classe politique d'avoir laissé la foule scander "Macron assassin" pendant son meeting dimanche sur l'esplanade du Trocadéro. L'entourage du candidat de Reconquête! a indiqué que ce dernier n'avait "pas entendu" le slogan, qu'"il condamne ce qu'a dit la foule à ce moment-là", qu'"il ne reprenait pas l'expression à son compte".

E. Macron, voici la terrible histoire que je racontais dans mon discours : celle d’Evelyne qui a perdu son fils massacré par un réfugié soudanais. Écoutez son témoignage plutôt que dire votre mépris pour les victimes et la colère des Français, avec votre arrogance habituelle. pic.twitter.com/Z2M2Tz9okJ — Eric Zemmour (@ZemmourEric) March 28, 2022

Une vidéo à destination de Macron

L'ex-polémiste a répondu lundi après-midi à la pique d'Emmanuel Macron. Via Twitter, Éric Zemmour a appelé ce dernier à visionner une vidéo d'un témoignage. "Emmanuel Macron, voici la terrible histoire que je racontais dans mon discours : celle d’Evelyne qui a perdu son fils massacré par un réfugié soudanais", a-t-il écrit sur son compte.