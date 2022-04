Macron à l'hôpital militaire Percy : une visite à forte charge symbolique pour le président réélu

Emmanuel Macron s'est rendu à l'hôpital militaire Percy à Clamart (Hauts-de-Seine), pour rencontrer des soldats blessés. En 2017, le chef de l'Etat s'y était déjà déplacé quelques jours après sa réélection.

Un signe de reconnaissance de Macron

Emmanuel Macron était au chevet des soldats blessés en opération extérieure. Signe de la reconnaissance du président la République, également chef des armées, à ces hommes touchés dans leur chair pour leur engagement pour la France. Après Cergy mercredi matin, c’est donc le deuxième déplacement d’Emmanuel Macron depuis sa réélection dimanche.

Cela fait maintenant un peu plus d’une heure et demie qu’il échange avec des pensionnaires ainsi qu’avec des soignants de cet hôpital d’instruction des armées Percy. Une visite qu’il effectue accompagné de la ministre des Armées Florence Parly, et de la Première Dame Brigitte Macron. Mais pas d’image ni de son de ce déplacement. Les journalistes ont été priés de rester à l’extérieur du bâtiment pour ne pas déranger les patients.

Un peu plus tôt ce jeudi, un Conseil des ministres a eu lieu. Selon le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, ce n'était pas le dernier. "Non, il ne s'agissait du dernier Conseil des ministres du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Ce dernier s'achève le 14 mai à minuit", a-t-il affirmé.

Quel Premier ministre ?

Dans la cour de l’Elysée régnait pourtant presque un esprit de vacances pour certains ministres. Evènement assez rare pour être souligné : l'ensemble des membres du gouvernement étaient présents à ce Conseil. Ministre, ministre délégués, secrétaires d’Etat… Tous étaient là.

Autre indice que ce conseil était potentiellement le dernier : les ministres ont partagé un cocktail déjeunatoire à l’issue, ce qui n’arrive là aussi que très rarement. Mais voilà si jusqu’à présent, l’entourage du président laissait entendre que le nom du prochain premier ministre serait dévoilé en début de semaine prochaine. Les derniers échos du Palais font état que ce n’est pas forcément pour tout de suite.

Le suspense pourrait durer quelques jours de plus, d’ici au plus tard le 14 mai, date du début officielle du second mandat. En attendant, un nouveau nom jusqu’ici jamais évoqué est de plus en plus cité en macronie pour Matignon : celui de Véronique Bédague, actuel directrice générale de Nexity et ancienne directrice de cabinet de Manuel Valls, lorsque celui-ci était premier ministre.