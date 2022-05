Macron à la recherche d'un Premier ministre : «Il a raison de prendre le temps», confie Valls

Après une parenthèse espagnole de deux ans, Manuel Valls revient dans la politique française. L'ancien Premier ministre est candidat sous la bannière de Renaissance, le nouveau nom du parti de La République en marche, dans la cinquième circonscription des Français de l’étranger. Présent à l'investiture du président réélu, il est optimiste quant au deuxième mandat d'Emmanuel Macron. Pou Manuel Valls, le défi sera de "renouveler le contrat démocratique", pour des Français qui ne placent plus leurs espoirs dans la politique. "Le président de la République a raison, je crois, de placer ce second mandat sous le signe de l'action et de la nouveauté", a-t-il déclaré au micro de Dimitri Pavlenko.

Pourquoi Emmanuel Macron ne trouve pas de Premier ministre ?

Selon l'ancien Premier ministre, Emmanuel Macron cherche une personnalité forte pour Matignon pour l'épauler dans son projet, et "veut que ça aille vite". "Il ne s'agit pas de supprimer le poste de Premier ministre, il ne s'agit pas de traiter son Premier ministre de collaborateur. Emmanuel Macron ne l'a jamais fait à l'égard d'Édouard Philippe ou de celui qui est encore aujourd'hui en place. Donc, à chaque fois, c'est l'efficacité qui doit primer", a explique Manuel Valls.

"Quant à prendre le temps, moi je crois qu'il a raison. Il y a nous ou les responsables politiques, les commentateurs qui nous interrogeons. Non, je pense qu'il a raison de prendre le temps nécessaire de respecter la respiration des institutions", a-t-il ajouté.