Lutte contre le communautarisme : "On n’attend pas que le Président fasse des phrases mais qu’il agisse", attaque Christian Jacob

Emmanuel Macron est mardi en déplacement à Mulhouse, où il doit s’exprimer à propos du communautarisme religieux, désormais qualifié de "séparatisme" islamiste, et sur la lutte à mener. Christian Jacob, président du parti Les Républicains (LR) et et député LR de Seine et Marne, a fustigé ce "débat sémantique" sur Europe 1, jugeant que le gouvernement devrait plutôt agir et mener une politique de sécurité.

"C'est n'importe quoi ce débat sémantique", a attaqué le président du parti. "On attend une politique de sécurité, on n’attend pas que le président de la République fasse des phrases mais qu’il agisse."

Or selon le député LR, depuis deux ans et demi rien n’a été fait par le gouvernement qui a repoussé le dossier. "Est-ce que ce Président est capable de mettre en place une vraie politique de sécurité pour lutter contre l'islam politique, contre le radicalisme, le terrorisme ?", s'interroge-t-il tout en soutenant que Les Républicains, eux, ont "été force de proposition sur le sujet".

Pour Christian Jacob, toute accointance mérite sanction

Pour autant, plusieurs livres dénoncent le rôle d’élus de gauche comme de droite qui, pour des visées électorales, ont laissé prospérer un certain communautarisme. "Partout où il y a eu des accointances, bien évidemment qu'il doit y avoir des sanctions de la plus grande fermeté, c'est inacceptable. On met en danger la République", concède Christian Jacob.

Toutefois pour lui c'est d'abord l'Etat, avant les élus, qui est responsable de la situation. "C'est d'abord à l'Assemblée nationale que l'on doit mener ce débat, avec ceux qui sont là pour porter la voix du peuple", rappelle-t-il. "Refuser d'avoir ce débat et d'avoir des propositions, mais quelle indignité ! Quand on cède sur ce terrain là, soit on soutient soit on est dans la lâcheté."