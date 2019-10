Présidence des Républicains : pourquoi la participation est un enjeu majeur du scrutin

ON DÉCRYPTE

Trois candidats pour un fauteuil. Christian Jacob, Julien Aubert et Guillaume Larrivé sont candidats pour succéder à Laurent Wauquiez à la présidence de LR. Les militants ont commencé à voter par voie électronique depuis samedi, à 20 heures, jusqu'à dimanche à la même heure. L'enjeu de ce scrutin est de redresser LR après le score famélique de 8% aux européennes. La participation sera particulièrement regardée et donnera une idée de l'état du parti.

Il y a deux ans, pour l'élection de Laurent Wauquiez, près de 100.000 militants s'étaient mobilisés. Cette fois, les cadres tablent sur une participation entre 30.000 et 50.000. Depuis 2017, beaucoup d'adhérents ont déserté. Christian Jacob, Julien Aubert et Guillaume Larrivé ont donc fait campagne pour remobiliser les troupes restantes. Christian Jacob, président du groupe LR à l'Assemblée nationale, part confiant avec le soutien d'une écrasante majorité d'élus, tandis que les deux autres candidats ont l'ambition de renverser la table.

Un deuxième tour sera-t-il nécessaire ?

Au-delà de la participation, une autre inconnue existe : les débats seront-ils tranchés dès dimanche soir ? Au sein du parti, beaucoup espèrent que le prochain président sera élu au premier tour, histoire de donner élan et légitimité au vainqueur, dès ce week-end. Mais si jamais il faut deux tours, une dirigeante dédramatise : "En matière de calamité, on aura vu pire !" Depuis sept ans, entre la défaite de Nicolas Sarkozy en 2012, la guerre Copé-Fillon, la déroute à la présidentielle et le fiasco des élections européennes, la droite a effectivement connu de nombreux rebondissements.