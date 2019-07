LR : Julien Aubert est "pour la fin du parti unique"

INTERVIEW

Assumer les clivages, réconcilier les droites, mais sans tomber dans une synthèse comme l'a fait le Parti socialiste. Cela fait beaucoup de défis, que Julien Aubert, candidat à la présidence de LR, assume tous. Le député du Vaucluse, actuellement à la recherche des derniers parrainages pour avoir le droit de se présenter à l'élection interne, a expliqué mardi matin sur Europe 1 être "pour la fin du parti unique". Selon lui, il faut rebâtir LR sur "un modèle confédéral".

Réconcilier la droite populaire et la droite modérée

Selon le député, c'est la seule façon de concilier la droite "modérée" et la droite "populaire". Face à ses deux adversaires, le favori Christian Jacob, chef de file des députés LR, et Guillaume Larrivé, député de l'Yonne, Julien Aubert estime être le seul à défendre cette idée. "Guillaume Larrivé a une volonté de faire bouger les idées", reconnaît-il. "Christian Jacob fait un diagnostic différent, qui est de dire que nous sommes un corps malade, qu'il faut faire revenir les gens d'abord, et ensuite mettre les sujets qui fâchent sur la table." Lui préfère faire l'inverse. "L'unité, il ne faut pas la faire avant [l'élection du président]. Il faut avoir un débat, nous avons des clivages." À charge ensuite pour le "président de cette confédération" d'être "le chemin de la réconciliation entre ces sociologies" de droites, la modérée et la populaire.

"Le vrai défi, c'est de revenir au pouvoir en sachant quoi y faire"

Par ailleurs, Julien Aubert considère que l'espace entre Emmanuel Macron et l'extrême droite existe bel et bien. "La victoire [du président actuel] en 2017 a procédé d'une confusion sur la nature idéologique du macronisme", analyse le député du Vaucluse. Certains électeurs ont pu, selon lui, penser qu'Emmanuel Macron incarnait une nouvelle droite. Ce qu'il réfute. "Emmanuel Macron n'est pas encourageant pour la propriété, il taxe les propriétaires. Pour moi, la droite, c'est la défense de la propriété."

Rien ne sert, néanmoins, de "s'opposer pour s'opposer". Et Julien Aubert de prendre l'exemple de la réforme des retraites. "Le principe d'une retraite à points, pourquoi pas. En revanche, je vais regarder si au plan individuel on ne va pas aggraver des inégalités." Pour le député du Vaucluse, c'est en s'attachant aux détails et en étant force de propositions que la droite se reconstruira. "Le vrai défi, ce n'est pas forcément de revenir au pouvoir, même si cela peut paraître difficile à 8% [le score de LR aux dernières élections européennes], mais d'y revenir en sachant quoi y faire."