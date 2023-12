Loi immigration : «Nous n'acceptons pas de conditionner les APL à une préférence nationale », déclare Sylvain Maillard

Après une nuit de désaccord en Commission mixte paritaire entre les LR et la majorité sur le projet de loi immigration, les points de frictions semblent toujours au plus fort entre la droite et la majorité présidentielle. Au micro de Sonia Mabrouk, Sylvain Maillard, député de Paris et président du groupe Renaissance à l’Assemblée nationale, estime que le principal désaccord porte sur les conditionnements de versement de prestations sociales. Ainsi, la droite veut conditionner les aides sociales aux étrangers à cinq ans de présence sur le territoire (deux ans et demi pour ceux qui travaillent). Cette mesure est acceptée par le camp présidentiel sauf pour les aides personnelles aux logements (APL). "Nous n'accepterons pas de conditionner les APL à une préférence nationale", a martelé le président du groupe Renaissance à l'Assemblée.

Plus d'informations à suivre...