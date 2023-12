Le projet de loi immigration, «un bricolage», dénonce Sébastien Chenu

Une Commission mixte paritaire se réunit ce lundi pour décider du sort du projet de loi immigration. Deux solutions : l'enterrer ou parvenir à une version commune. Dans le deuxième cas, le texte serait alors soumis au vote de l'Assemblée nationale et du Sénat mardi. Invité de la Grande interview Europe 1-Cnews lundi, Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale, dénonce "un bricolage".

"On a le sentiment que ces députés de partis différents ne savent pas trop où ils vont, ne savent pas trop ce qu'il faut faire en matière de politique migratoire. C'est un bricolage pour essayer, à la fin, d'accoucher d'un texte. Tout ce qu'ils veulent, c'est pouvoir dire : on a fait quelque chose. Simplement, quand on n'a pas l'esprit clair, quand on ne sait pas où on va, quand on envisage, comme les macronistes, l'immigration comme un projet, à la fin, il y a peu de chance que tout cela donne un résultat très probant", a déclaré le député Rassemblement national du Nord.

