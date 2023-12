INFO EUROPE 1 - Après la loi immigration, un «remaniement d'ampleur» envisagé par Emmanuel Macron

C’est le Jour-J. Après le camouflet de la semaine dernière, le gouvernement espère trouver un compromis ce lundi après-midi en commission mixte paritaire à partir de 17 heures avec Les Républicains. Et l’avenir du projet de loi immigration sera tranché ce lundi. En attendant, peu importe ce qu’il advienne, la rentrée de janvier commence à se dessiner du côté de l’Élysée. Et, d'après une information Europe 1, le chef de l’État prévoit un grand chambardement.

"Un remaniement d’ampleur aura lieu autour du 15 janvier"

Comme si le président ne fondait que peu d’espoir dans l’aboutissement du projet de loi immigration, que soit en Commission mixte paritaire ou au sein de l’Assemblée, Emmanuel Macron se projette déjà dans l’après. Selon les informations d’Europe 1, un plan est échafaudé par le chef de l’État pour se relancer après Noël et le Nouvel An. Avec un ministre de l’Intérieur fragilisé et une Première ministre plus que jamais affaiblie, le président français prépare un grand chambardement. Un visiteur du soir du Palais de l'Élysée est catégorique : "Un remaniement d’ampleur aura lieu autour du 15 janvier".

Des changements de têtes à tous les niveaux : de Matignon, aux ministères, en passant par un certain nombre d’administrations centrales. Le président compte aussi remanier une partie du premier cercle de son cabinet à l’Élysée. Une grande valse aux enjeux décisifs pour le chef de l’État ou comment tenter de rebondir, en essayant de donner un nouveau cap, tout en évitant de prononcer une dissolution de l’Assemblée nationale. À l’approche des élections européennes, les sondages d’opinion indiquent un décrochage du parti présidentiel au profit du Rassemblement national.