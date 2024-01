Loi immigration : grèves et rassemblements prévus avant le Conseil constitutionnel

"Toutes et tous en grève demain (jeudi) contre l'abjecte loi (Gérald) Darmanin", a notamment appelé sur X (ex-Twitter) le syndicat ASSO - Solidaires, en référence au texte adopté mi-décembre au Parlement avec les voix de la droite et du Rassemblement national. Le Conseil constitutionnel, saisi par le président Emmanuel Macron, doit juger de la conformité du texte.

Un peu partout en France, la grève se prépare



Toutes et tous en grève demain contre l'abjecte loi Darmanin, le racisme et les discriminations !! pic.twitter.com/yrHtG9ZePb — Syndicat ASSO - Solidaires (@SyndicatASSO) January 24, 2024

"La promulgation de la loi par Emmanuel Macron, quelles que soient les 'corrections' apportées par le Conseil constitutionnel, sera une victoire pour les racistes dont les idées sont légitimées", a estimé l'organisation Marche des solidarités, qui prévoit au côté du collectif de sans-papiers de Paris un rassemblement à 14 heures place de la République, dans la capitale.

Plusieurs rassemblements organisés

En parallèle, ces organisations ont appelé lycéens, étudiants et travailleurs "de tous secteurs" à débrayer et "bloquer le pays", pour montrer que "les boulots les plus difficiles" sont exercés par des personnes immigrées.

>> À LIRE AUSSI - Loi immigration : pourquoi une censure constitutionnelle arrangerait à la fois Emmanuel Macron et le RN

Par ailleurs, une dizaine de syndicats, dont la CGT, ainsi que plusieurs dizaines d'associations et d'ONG ont appelé à un rassemblement à 16H00 devant le Conseil constitutionnel contre une loi qui "portera gravement atteinte aux droits des personnes exilées". La décision des Sages est attendue jeudi dans l'après-midi.