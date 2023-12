Loi immigration : Elisabeth Borne recadre Bruno Le Maire et avertit ses troupes

Des réunions qui se succèdent et, parfois, des esprits qui s'échauffent. Alors qu'Elisabeth Borne multiplie les consultations avec la droite et la majorité, dans l'espoir de parvenir à un compromis sur la loi immigration, les récentes déclarations de Bruno Le Maire ont provoqué une mise au point de la part de la Première ministre. Celle-ci reproche à son ministre de l'Économie, dans un échange rapporté par Le Point, son appel à reprendre la version, plus à droite, du Sénat.

Un recadrage à l'ensemble des troupes

L'hôte de Matignon, qui penche plutôt à gauche, n'a visiblement pas supporté que Bruno Le Maire appelle à reconnaître une défaite de la majorité. Lors d'une réunion avec des parlementaires de son camp, Elisabeth Borne a donc fait une confidence. "J'ai téléphoné à Bruno Le Maire et je lui ai rappelé que le déficit en 2023 s'élevait à 4,9% du PIB et qu'il devait être ramené à 4,4% en 2024 et qu'il serait de bon ton de commencer à s'en occuper", a-t-elle déclaré.

Un recadrage grinçant suivi d'une mise au point à l'ensemble de ses troupes : "Je vous invite à ne pas interférer dans les négociations en donnant votre avis dans les médias". Une sortie qui a également été perçue comme une critique à l'égard de celui qui est perçu comme son potentiel successeur à Matignon. Car c'est aussi l'enjeu de ces négociations. En cas d'échec autour de ce projet de loi immigration, la place d'Elisabeth Borne à la tête du gouvernement se trouverait plus que jamais menacée.