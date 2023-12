Loi immigration : «Une victoire idéologique du RN», «un moment de déshonneur», les réactions à l’accord trouvé

Que ce soit dans la salle des Quatre Colonnes ou sur les réseaux sociaux, députés et sénateurs réagissent par rapport à l'issue trouvée lors de la commission mixte paritaire (CMP) concernant le texte sur l'immigration, porté par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Ce dernier s'est félicité mardi sur le réseau social X de l'"accord" trouvé par la CMP, estimant que ses mesures "protègent les Français".

Un accord est trouvé par le Parlement sur le texte immigration. C’est une bonne chose : des mesures qui protègent les Français, de fermeté indispensables vis-à-vis des étrangers délinquants, et des mesures de justice comme la fin (historique) de la rétention des mineurs ou de… — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 19, 2023

"Une loi de durcissement des conditions de l'immigration" pour l'extrême droite

Concernant le patron de LR, Eric Ciotti a affirmé mardi que Les Républicains avaient "imposé" le texte sur l'immigration issu de la CMP et assuré que la totalité des 62 députés de son parti l'approuveront. "Aujourd'hui, ce sont les Républicains qui, grâce à leur travail, grâce à leurs idées, imposent ce texte", a déclaré à la presse le président de LR, qui a estimé que ce texte constitue "un véritable tournant".

Du côté de l'extrême droite, les députés du RN voteront pour le projet de loi immigration "tel qu'il ressort de la commission mixte paritaire", a annoncé mardi leur présidente Marine Le Pen, en saluant "une loi de durcissement des conditions de l'immigration".

"On peut se réjouir d'une avancée idéologique, d'une victoire même idéologique du Rassemblement national, puisqu'il est inscrit maintenant dans cette loi la priorité nationale, c'est-à-dire l'avantage donné aux Français par rapport aux étrangers présents sur notre territoire dans l'accès à un certain nombre de prestations sociales qui sont aujourd'hui soumises pour les étrangers à des conditions pas assez sévères à notre goût", a-t-elle ajouté.

"Personne n'était obligé de se donner comme ça aux Républicains et à l'extrême droite"

Quant à la gauche, elle montre son mécontentement. Le chef des députés socialistes Boris Vallaud a jugé que l'accord trouvé mardi en commission mixte paritaire (CMP) entre la majorité et les Républicains sur le projet de loi immigration était "un moment de déshonneur pour le gouvernement".

"C'est une honte absolue et j'espère qu'il y aura dans les rangs de la majorité des femmes et des hommes de courage et de principes pour refuser cette compromission", a ajouté le député, estimant que "personne n'était obligé de se donner comme ça aux Républicains et à l'extrême droite".

