Loi climat : l'Assemblée vote un "paquet d'aides" à l'achat de vélos

Unanime, l'Assemblée nationale a voté vendredi soir une série d'aides à l'achat de vélos, dont l'élargissement de la prime à la conversion aux vélos à assistance électrique (VAE) : une aide à l'achat en cas de mise au rebut de véhicules polluants. Lors de l'examen en première lecture du projet de loi climat, la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili a défendu un "paquet d'aides" pour le vélo, en plein "essor" après le "premier confinement" de 2020. L'amendement gouvernemental prévoit une prime à la conversion élargie "aux personnes souhaitant remplacer un vieux véhicule" polluant "par un vélo à assistance électrique", ainsi qu'un "bonus vélo" notamment pour "l'acquisition de vélos cargo plus onéreux mais qui permettent des usages beaucoup plus variés", a-t-elle détaillé.

La mesure vise aussi à majorer le bonus à l'achat de véhicules lourds à très faibles émissions quand ils sont équipés de détecteurs d'angles morts, afin de protéger les piétons ou les cyclistes. L'absence du vélo dans le projet de loi climat avait suscité un certain désarroi chez les députés avec une tribune transpartisane dans le quotidien Libération au mois de mars. L'un des signataires de ce texte, Guillaume Gouffier Cha (LREM) s'est réjoui dans l'hémicycle de "réelles avancées".

Un marché en plein expansion

Interrogée par des députés LR sur le budget attribué pour ces aides, Barbara Pompili a assuré que des crédits étaient déjà disponibles, des sommes fléchées pour la prime à la conversion mais pas encore utilisées à ce stade. Le marché français du vélo a bondi en 2020 de 25% sur un an, propulsé par la crise du Covid et des mesures gouvernementales, selon l'Union Sport & Cycle, qui représente la filière. Si le nombre de vélos vendus est resté stable, à 2,6 millions d'exemplaires, le chiffre d'affaires a dépassé les trois milliards d'euros, dopé par les ventes de vélos électriques, vendus 2.079 euros en moyenne.

"L'aide à la réparation de vélos (le "Coup de pouce vélo") a largement contribué à la remise en selle des Français en sortie de confinement", selon l'organisation. Avec plus de 500.000 unités écoulées en 2020, les vélos à assistance électrique (VAE) représentent désormais un vélo sur cinq vendu en France (+29% sur un an). Les ventes de VTT électriques ont notamment explosé. Mais l'hexagone reste loin derrière ses voisins belge, allemand, et hollandais.