«L'extrême gauche peut tout se permettre», estime Marine Le Pen après une affiche jugée antisémite sur Hanouna

Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement national à l'Assemblée nationale et invitée de La Grande interview Europe 1-CNews jeudi, s'est dite "scandalisée" après la publication d'une affiche jugée antisémite sur Cyril Hanouna.

Cyril Hanouna va poursuivre La France insoumise en justice, a annoncé son avocat mercredi, en réaction à une affiche le mettant en scène et qui a déclenché des accusations d'antisémitisme, récusées par le mouvement de gauche. "C'est une caricature qui nous ramène aux heures les plus sombres. (...) Il n'y a aucun doute, c'est fait sciemment", a estimé l'animateur lors de son émission, On marche sur la tête, sur Europe 1 mercredi.

"Ils se permettent de dire des horreurs"

Invitée de La Grande interview Europe 1-CNews jeudi, Marine Le Pen s'est dite scandalisée par le visuel. "D'où provient l'impunité de l'extrême gauche ? Qui peut, en réalité, tout se permettre", a-t-elle assuré. "Ils se permettent de dire des horreurs, ils se permettent de pointer du doigt nos compatriotes qui soutiennent Israël. Ils se permettent des photos qui sont évidemment des références aux caricatures antisémites. Ils se permettent d'inviter à l'Assemblée nationale des fondamentalistes islamistes...", a-t-elle énuméré.

Le visuel incriminé avait initialement été mis en ligne sur le compte X de LFI qui l'a depuis retiré. Il montre le visage de Cyril Hanouna, d'origine juive tunisienne, en noir et blanc, sourcils froncés et air agressif, au-dessus des messages "Manifestations contre l'extrême droite ses idées... et ses relais !" et "Partout en France 22 mars".