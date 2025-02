L'expulsion de migrants décidée par Trump "porte atteinte à leur dignité", dit le pape

Ce mardi, la volonté de Donald Trump de procéder à des expulsions massives de migrants a été condamnée par le pape François, estimant que cette politique représentait une "crise majeure" qui "porte atteinte à leur dignité".

Le pape François a condamné mardi la volonté du président américain Donald Trump de procéder à des expulsions massives de migrants, estimant que cette politique représentait une "crise majeure" qui "porte atteinte à leur dignité". L'expulsion de "personnes qui, dans de nombreux cas, ont quitté leur pays pour des raisons d'extrême pauvreté, d'insécurité, d'exploitation, de persécution ou de grave détérioration de l'environnement, porte atteinte à la dignité de nombreux hommes et femmes", déplore François dans une lettre adressée aux évêques américains et publiée par le Vatican.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Le droit d'un pays à se défendre"

Il invite "tous les fidèles et toutes les personnes de bonne volonté (...) à examiner la légitimité des normes et des politiques, à la lumière de la dignité de la personne et de ses droits fondamentaux". Même s'il qualifie de "crise majeure (...) l'amorce d'un programme d'expulsions massives", le pape reconnaît "le droit d'un pays à se défendre" contre les migrants qui auraient commis des "crimes graves", que ce soit aux Etats-Unis ou dans leur pays d'origine. Le pape avait déjà critiqué mi-janvier, à la veille de l'investiture de Donald Trump, son plan d'expulsion de migrants sans papiers, qui représenterait "une calamité".

François, qui avait reçu Donald Trump au Vatican lors de son premier mandat en 2017 pour une entrevue d'une demi-heure, l'avait alors déjà critiqué pour ses positions anti-migrants. L'an dernier, le souverain pontife avait fait une rare incursion dans la campagne électorale américaine en qualifiant de "folie" les attitudes hostiles aux migrants et en critiquant les personnalités catholiques américaines de droite pour leurs positions trop conservatrices.