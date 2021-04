Il vient de publier La Révolution racialiste et autres virus idéologiques (éditions La Cité) et compare aujourd'hui "le racialisme à un totalitarisme". L'essayiste Mathieu Bock-Côté est l'invité de Sonia Mabrouk sur Europe 1, jeudi matin, à 8h15. Le sociologue québécois y évoquera son dernier ouvrage et défendra son point de vue en matière d'identité, de classes sociales et de religion en France.