Les opposants d'Olivier Faure s'organisent pour tenter de s'unir au congrès du PS

Les chefs de file des deux courants du PS qui sont opposés à Olivier Faure, se sont réunis ce vendredi pour tenter de proposer une alternative commune pour contrer le premier secrétaire du parti, qui est candidat à sa propre succession. Karim Bouamrane, le maire de Saint-Ouen, a affirmé que cette première réunion sera suivie d'autres.

Les opposants d'Olivier Faure pour le prochain congrès du Parti socialiste se sont réunis vendredi pour tenter de proposer une alternative commune pour contrer le premier secrétaire, qui brigue un nouveau mandat.

Les chefs de file des deux courants du PS opposés à Olivier Faure, la maire de Vaulx-en-Velin Hélène Geoffroy et le maire de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol, mais aussi la présidente d'Occitanie Carole Delga, le maire de Saint-Ouen Karim Bouamrane et les députés Philippe Brun et Jérôme Guedj se sont retrouvés lors d'une réunion en visio vendredi à midi, pour tenter de trouver "un rassemblement le plus large autour d'une alternative à Olivier Faure", a expliqué à l'AFP Karim Bouamrane.

"Une volonté commune de trouver un chemin pour le rassemblement"

"C'est parti, ça y est. On a acté qu'on avait une volonté commune de trouver un chemin pour le rassemblement", avec un "cap clair" pour le parti et au-delà pouvoir ensuite présenter un candidat à la présidentielle, a affirmé l'élu à l'issue de la réunion, évoquant "un pacte de loyauté, de sincérité et de transparence" entre les participants.

Cette réunion fait suite à son appel, lancé le 5 mars à tous les opposants d'Olivier Faure, de ne pas partir divisés au prochain congrès. "Si nous devons être ensemble devant le vote des militants, il faut l'être dès maintenant. Ne donnons pas l'image de 'combinaisons d'arrière-boutique'", avait-il demandé, en réclamant une "alternative à l'immobilisme" du premier secrétaire sortant.

Tous les participants se retrouvent notamment dans une ligne hostile à la France insoumise et dans leur critique de la gestion du premier secrétaire Olivier Faure. Karim Bouamrane avait notamment souhaité une "contribution commune" et une "motion commune", préalables à la candidature d'un candidat.

"Toutes les personnes sont légitimes pour être premier secrétaire"

Mais plusieurs candidats se sont déjà déclarés, comme Nicolas Mayer-Rossignol, Jérôme Guedj ou Philippe Brun, qui ont déposé des contributions. "On ne fait pas une contribution commune, mais ensuite on verra", a précisé à l'AFP Nicolas Mayer-Rossignol, soulignant que tous avaient envie de "retrouver un parti qui s'affirme, un parti vraiment à gauche, vraiment républicain et vraiment populaire".

"Il faut un rassemblement sincère sur le fond. Est-ce que oui ou non demain on continue la complaisance avec LFI, est-ce qu'on fait une plateforme commune avec Place publique (le mouvement de Raphaël Glucksmann, ndlr) et d'autres mouvements progressistes, est-ce qu'on veut plus d'intégration européenne ?", a-t-il détaillé. Cette première réunion sera suivie d'autres, ajoute Karim Bouamrane.

Il assure que le chef des députés Boris Vallaud, qui s'est également déclaré candidat cette semaine, mais qui était jusqu'à présent dans le camp d'Olivier Faure, est "le bienvenu dans cette démarche".

"Mais il ne faut pas venir en disant la solution c'est moi", prévient-il, estimant que "toutes les personnes sont légitimes pour être premier secrétaire".