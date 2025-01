Les obsèques de Jean-Marie Le Pen auront lieu samedi à la Trinité-sur-Mer, annonce Louis Aliot

Jean-Marie Le Pen est décédé mardi à l'âge de 96 ans. Les obsèques de cette figure de l'extrême droite française auront lieu samedi à la Trinité-sur-Mer, annonce Louis Aliot.

À l’âge de 96 ans, Jean-Marie Le Pen est décédé ce mardi 7 janvier 2025 et laisse derrière lui une immense carrière constellée de succès électoraux retentissants mais aussi d’échecs politiques et familiaux. Sans oublier les innombrables polémiques et condamnations qui ont balisé son parcours jusque dans les tous derniers instants. Ses obsèques auront lieu samedi à la Trinité-sur-Mer, annonce Louis Aliot.

Une cérémonie familiale

La cérémonie se tiendra "dans l'intimité familiale", a précisé sur TF1 l'ancien compagnon de Marine Le Pen. Jean-Marie Le Pen avait exprimé par le passé le souhait d'être inhumé dans le caveau familial à La Trinité-sur-Mer. Les Le Pen restent liés à la commune bretonne, où la cheffe de file des députés RN passe souvent ses vacances d'été dans la maison familiale.

Un cadre qui devrait rester propice au recueillement, a estimé M. Aliot, malgré les manifestations d'opposants dans plusieurs villes mardi soir pour célébrer la mort de l'ex-tribun d'extrême droite. "Ils ne vont pas venir manifester à un enterrement. Et s'ils le font, je suppose que l'État veillera à les maintenir loin", a déclaré le maire de Perpignan, qui a par ailleurs confirmé que Mme Le Pen avait appris le décès de son père par la presse, en revenant d'un déplacement à Mayotte.

"On était dans l'avion, à Nairobi où on a fait une escale technique, et c'est en atterrissant" dans la capitale du Kenya "que les journalistes qui étaient présents dans le vol nous ont informés du décès"