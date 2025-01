Mort de Jean-Marie Le Pen : «Marine Le Pen n'était pas au courant, son conseiller lui a montré l'alerte de l'AFP»

Jean-Marie Le Pen est mort à l'âge de 96 ans, ce mardi, dans les Hauts-de-Seine. Alexandre Chauveau, notre envoyé spécial, accompagnait Marine Le Pen pour son déplacement à Mayotte. Il livre les premières réactions de la femme politique, après l'annonce du décès de son père.

Ce mardi, Jean-Marie Le Pen est mort mardi à l'âge de 96 ans à Garches dans les Hauts-de-Seine, dans un établissement où il avait été admis il y a plusieurs semaines. Sa fille, Marine Le Pen est sur le retour de son voyage à Mayotte.

Notre envoyé spécial, Alexandre Chauveau est à ses côtés et livre la réaction de la présidente du groupe du RN à l’Assemblée nationale. "Marine Le Pen n'était pas au courant, son conseiller lui a montré l'alerte de l'AFP", explique-t-il sur les ondes d'Europe 1.

"Elle a visiblement tenté de passer un coup de fil"

De retour à Paris et en escale à Nairobi, au Kenya, plusieurs journalistes ont accompagné Marine Le Pen lors de son déplacement à Mayotte. "On est quelques journalistes à avoir réussi à se connecter sur le Wifi. Il y a un appareil qui permet de se connecter et on a reçu à ce moment-là l'alerte sur nos téléphones", livre Alexandre Chauveau, envoyé spécial pour Europe 1.

Les journalistes l'ont ensuite montré aux conseillers de Marine Le Pen. "Ils n'étaient pas au courant. Marine Le Pen n'était pas au courant non plus et c'est son conseiller qui lui a montré le push, l'alerte de l'AFP. Et après cela, on n'a pas pu voir Marine Le Pen. Elle a pris connaissance de cette information. Elle a visiblement tenté de passer un coup de fil, mais elle n'a pas de réseau et elle le prend au fur et à mesure connaissance du peu d'informations qu'elle reçoit depuis la France", informe notre envoyé spécial, Alexandre Chauveau.