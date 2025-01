Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen, une relation complexe

Le cofondateur du Front national Jean-Marie Le Pen, est mort ce mardi 7 janvier 2025, à l'âge de 96 ans. Figure tutélaire guidant les premiers pas de Marine Le Pen en politique, au fil du temps, leurs relations sont devenues de plus en plus conflictuelles, avant de se réchauffer ces derniers mois.

Dans la vie de Jean-Marie Le Pen, on retient aussi sa relation complexe avec sa fille Marine. D'abord figure tutélaire qui a accompagné ses premiers pas en politique, les rapports entre le "Menhir" et l'actuelle présidente du groupe Rassemblement national (RN) à l'Assemblée nationale sont par la suite devenus conflictuels avant de se réchauffer ces derniers mois.

Le "Menhir" pousse sa fille à prendre la lumière dans les médias

C’est encouragé par son père et dans son ombre que Marine Le Pen se lance en politique à la fin des années 90. Elle s’impose peu à peu comme le lieutenant de Jean-Marie Le Pen. Après sa qualification au second tour de la présidentielle de 2002, le "Menhir" pousse sa fille à prendre la lumière dans les médias. Elle devient alors une figure incontournable du Front national (FN) jusqu’au tournant de 2011, date à laquelle elle succède à Jean-Marie Le Pen à la tête du parti.

Une transition synonyme de rupture. Marine Le Pen lance la fameuse normalisation du mouvement pour en faire un outil de conquête du pouvoir. Jean-Marie Le Pen, lui, multiplie les provocations et les dérapages embarrassants pour sa fille à tel point qu’en 2015, il est exclu du parti qu’il avait lui-même fondé.

Un projet politique commun

Malgré tout, la famille Le Pen saura se retrouver autour d’un projet politique commun. À la veille du second tour de la présidentielle de 2017, Jean-Marie Le Pen avait ainsi tenu à préciser qu'il voterait bien pour sa fille. Cinq ans plus tard, le fondateur du FN affirmait même clairement soutenir Marine Le Pen dans la course à la présidentielle.