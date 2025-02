Les élections professionnelles achevées, les agriculteurs en colère remontent sur leur tracteur

Dès ce lundi, la gronde des agriculteurs reprend ses droits après la trêve due aux élections professionnelles. Dans le viseur, toujours ce même accord entre l'Union européenne et le Mercosur. Fort de sa percée dans les urnes, la Coordination rurale est plus déterminée que jamais à changer les règles.

La fin de la trêve. Maintenant que les élections professionnelles des agriculteurs se sont achevées, la mobilisation reprend. Et la gronde paysanne n'a pas mis longtemps à reprendre ses droits, après la percée électorale de la Coordination rurale, puisque dès lundi les actions reprennent, notamment en Occitanie. Dans la ligne de mire, l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur.

Des points de blocage stratégiques...

Alors, dans quelques heures, ils prendront la route pour bloquer des points stratégiques de la chaîne des Pyrénées, tout proche de la frontière espagnole. À l'origine de cet appel au blocage : Jérôme Bayle, figure de la contestation agricole et leader du syndicat des ultras de l'A64, qui ne veut pas entendre parler du Mercosur.

"On veut du protectionnisme national, une harmonisation des normes européennes, pour que tous les agriculteurs en Europe arrivent à produire dans les mêmes conditions. Aujourd'hui, on est en train de faire la guerre mais nous, on a des pistolets à billes et eux des kalachnikovs, on ne va pas survivre longtemps..." explique-t-il au micro d'Europe 1.

"On nous interdit de produire des céréales OGM, de la viande aux hormones, de la céréale issues de la déforestation, c'était soi-disant dangereux pour la santé. Alors, je le conçois et je l'accepte. Mais par contre, que l'on n'autorise pas ces mêmes produits à venir chez nous."

... et pédagogiques

Les agriculteurs souhaitent mettre en place un blocage pédagogique, autrement dit ralentir quelques minutes les automobilistes. Une opération escargot est également envisagée sur le parcours. Pour le moment, l'objectif est d'occuper le terrain au moins 72 heures. Une délégation espagnole sera également de la partie.