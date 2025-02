«C'est à nous de prouver maintenant» : la Coordination rurale fait une percée historique lors des élections professionnelles

Le syndicat de la Coordination rurale a fait une percée historique lors des élections professionnelles agricoles. Les bonnets jaunes remportent 14 départements, du jamais-vu. De son côté, si la FNSEA reste majoritaire, son hégémonie semble commencer à s'effriter.

Les élections aux chambres d'agriculture étaient très scrutées, a fortiori dans un contexte de gronde. Et le résultat est mitigé pour la FNSEA. Le syndicat reste majoritaire mais d'autres forces ont su tirer leur épingle du jeu, avec une percée historique de la Coordination Rurale qui l'emporte dans 14 départements. Du jamais-vu.

"On a été sur le terrain depuis plus d'un an"

L'influence de la FNSEA s'effrite petit à petit. En 2019, seuls quatre départements n'étaient pas sous le giron de la FNSEA. Cette année, 20 territoires ont fait le choix du changement. C'est le cas dans le Gers, qui a placé la Coordination rurale en tête. Un succès qui a mis du temps à se dessiner. "On a été sur le terrain depuis plus d'un an, 24 heures sur 24 et 365 jours sur 365", explique au micro d'Europe 1 Lionel Condé, président de la CR 32. "C'est à nous maintenant de prouver et de concrétiser toutes les promesses qu'on a faites aux agriculteurs. Et on va les faire, c'est clair et net", confie-t-il au micro d'Europe 1.

En Haute-Garonne, c'est la liste portée par le médiatique Jérôme Bayle qui a raflé la mise. Elle est notamment composée d'anciens de la FNSEA, comme Bertrand Loup, un des fondateurs des Ultra de l'A64, qui ne se retrouvait plus dans le discours du premier syndicat agricole de France.

"Je pensais qu'on aurait des luttes qui soient vraiment adaptées à notre territoire", raconte ce dernier. "Mais je me suis rendu compte que le système intrinsèque de fonctionnement de ce syndicat n'est pas là pour prendre en considération des zones qui sont plus difficiles comme les nôtres."

Pour la FNSEA, ce vote de colère est le résultat des promesses difficilement tenues par les différents gouvernements.