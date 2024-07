Les électeurs de gauche vont-ils voter pour les candidats de la majorité présidentielle ?

Dès dimanche soir, Abdel Yousfi, le candidat de l'Union des gauches, arrivé troisième au premier tour des élections législatives, s'est désisté. Tout en appelant à soutenir le représentant macroniste, arrivé deuxième, 10 points derrière le RN. Un choix approuvé par une majorité d'électeurs de gauche :"Je suis les consignes du candidat : il faut tout faire pour s'opposer à l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. C'est une nécessité", explique un électeur. "Je voterai pour le candidat macroniste. Il faut faire barrage au RN. On n'a pas d'autre choix", conclut un autre.

D'autres, comme Pia, voteront de la même façon, mais avec certains états d'âme :"Évidemment, j'irai voter pour le candidat de Macron. Mais ça fait quand même mal au cœur parce qu'on a été particulièrement secoués par toutes leurs mesures durant sept ans. Oui, je vais un peu me pincer le nez en le faisant. Mais on n'a pas le choix."

"Je suis assez grande pour décider toute seule"

Marie, elle, a voté à gauche dimanche dernier. Dans cinq jours, elle ne sait pas ce qu'elle fera et elle n'apprécie pas du tout ces consignes de vote : "Chaque électeur est libre de faire ce qu'il veut en fait. On ne peut imposer à quelqu'un de faire barrage. Ça fait des années qu'il y a le barrage. Et ce n'est pas forcément dans les convictions de tout le monde de faire barrage. Et moi, je suis assez grande pour décider toute seule de ce que je dois faire." Un report massif des voix de gauche n'est pas encore acquis pour le candidat macroniste, c'est pourtant son seul espoir dimanche de l'emporter face au RN.