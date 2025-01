Les dirigeants du Medef, de la CFDT et de la CGT seront reçus par Lombard jeudi et vendredi

La numéro un de la CFDT, le président du Medef et la dirigeante de la CGT devaient être successivement reçus ce jeudi en fin d'après-midi par le ministre de l'Économie à Bercy. De son côté, François Bayrou reçoit les partis politiques présents au Parlement depuis lundi, au sujet du budget.

La numéro un de la CFDT Marylise Léon et le président du Medef Patrick Martin devaient être successivement reçus jeudi en fin d'après-midi par le ministre de l'Économie Éric Lombard à Bercy et la dirigeante de la CGT Sophie Binet vendredi, a indiqué le ministère à l'AFP.

Ces rencontres, a-t-on précisé de même source, s'inscrivent dans le cadre des relations normales d'un ministre de l'Économie, venant de prendre ses fonctions, avec les partenaires sociaux, et non dans celui des discussions budgétaires avec les représentants de tous les partis politiques présents au Parlement qui se déroulent depuis lundi et jusqu'au discours de politique générale de François Bayrou.

Le budget sera "sans doute" évoqué

Ces dernières consultations se tiennent en présence de la ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin et du ministre des Relations avec le Parlement Patrick Mignola, tandis que M. Lombard recevra seul les représentants patronaux et syndicaux.

"Ils évoqueront de nombreux sujets, dont sans doute le budget", a-t-on appris de même source, précisant que les autres représentants des partenaires sociaux seraient reçus également "prochainement" par le ministre.

Mme Binet a d'ores et déjà annoncé dans un communiqué son rendez-vous, prévu pour vendredi à 16H00, avec deux autres membres de la direction de la CGT. La délégation prévoit de prendre la parole lors d'un point presse à l'issue de l'entrevue.

Une réunion entre syndicats et ministres de Bercy

Ces rencontres se tiennent alors que socialistes, écologistes et communistes, qui mettent au premier rang de leurs priorités, comme les syndicats, une abrogation ou au minimum une suspension de la réforme des retraites, ont participé à une réunion commune mercredi soir à Bercy avec les ministres de Bercy.

Les partenaires sociaux, déjà reçus cette semaine par le Premier ministre François Bayrou, ne partagent pas les mêmes idées sur les améliorations à apporter à la réforme des retraites.

La CFDT et la CGT ont redit ces derniers jours leur opposition au passage de l'âge de la retraite à 64 ans, tandis que le Medef ne veut pas toucher au nouvel âge légal de départ, prônant plutôt d'élargir la discussion au financement de la protection sociale dans son ensemble.