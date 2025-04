Municipales : les députés adoptent en commission la réforme du scrutin à Paris, Lyon et Marseille

Les députés ont adopté mercredi en commission la réforme du scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille. Ce texte, voulu par le camp macroniste et François Bayrou, permettra d'élire le maire de ces trois métropoles au suffrage universel direct.

Les députés ont approuvé mercredi en commission la réforme du scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille, une réforme qui divise la coalition gouvernementale, et qui prévoit de faire élire dès 2026 les conseillers municipaux des trois villes sur une circonscription unique, et non plus par arrondissement ou secteur.

La proposition de loi initialement portée par le député Renaissance de Paris Sylvain Maillard a obtenu le soutien du RN et de LFI, LR et la majorité des socialistes y étant opposés. Le texte soutenu par le Premier ministre doit arriver dans l'hémicycle en début de semaine prochaine.

