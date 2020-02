Municipales 2020 : qui sont les benjamins des élections ?

L’une des conditions pour pouvoir se porter candidat aux élections municipales est d’être âgé de 18 ans révolus au jour du scrutin. Ces cinq candidats aux municipales, tous têtes de liste, remplissent tout juste cette condition puisqu’ils ont entre 18 et 21 ans. Ce sont les benjamins des élections municipales, et peut-être battront-ils le record de Rémy Dick, élu maire de Florange en Moselle en 2016 alors qu’il était âgé de 22 ans seulement.

À LIRE AUSSI - Une association veut redonner aux jeunes l’envie de s’engager en politique

Victor Pailhac, 18 ans, Conflans-Saint-Honorine (Yvelines)

Étudiant en philosophie à la Sorbonne, âgé de 18 ans, Victor Pailhac a tout juste l’âge pour pouvoir se porter aux élections municipales. Il se présente à Conflans-Saint-Honorine en tant que tête de liste sous la bannière Révolution écologique pour le vivant, parti écologiste et antispéciste fondé par le journaliste Aymeric Caron. Il a indiqué au Parisien vouloir "porter les idées de la jeunesse" et défendre la cause animale et l’écologie. Il souhaite, entre autres, interdire les animaux au cirque.

Hugo Biolley, 18 ans, Vinzieux (Ardèche)

Lui aussi peut se présenter de justesse aux élections municipales. D'ailleurs, dans son village, le maire sortant ne se représente pas et aucune autre liste n’a été constituée pour l’instant. Cet étudiant en sciences politiques à Grenoble se porte donc candidat à Vinzieux, son village ardéchois de 450 habitants. Il explique vouloir recréer du lien social dans sa commune, qui ne compte ni école ni commerce. "Il vaut mieux un maire jeune qui soit motivé et qui ait envie d’apprendre, qu’un maire plus vieux qui n’ait pas cette motivation-là", a-t-il déclaré devant les caméras de TF1.

Audry Le Page, 19 ans, Landrévarzec (Finistère)

Bien qu’il soit seulement âgé de 19 ans, Audry Le Page n’est pas le plus jeune candidat aux élections municipales. Cet étudiant en deuxième année de droit à Quimper se porte candidat à Landrévarzec, commune d’environ 2.000 habitants située dans le Finistère. Il dévoile à Ouest France son programme axé autour de "la solidarité, l’écologie et le développement des rapports intergénérationnels". Sa liste sera, en effet, composée uniquement de personnes de moins de 30 ans et de plus de 50 ans.

Athénaïs Michel, 21 ans, VIIIe arrondissement de Paris

Plus âgée parmi les plus jeunes, Athénaïs Michel est, en revanche, la plus jeune candidate à Paris. Cette étudiante en droit à Assas âgée de 21 ans a été choisie par Anne Hidalgo pour être à la tête de la liste "Paris en commun" dans le VIIIe arrondissement de Paris. Ce ne sont pas là ses débuts en politique, dans la mesure où Athénaïs Michel est la présidente du parti Allons Enfants, parti politique géré par des étudiants et des jeunes actifs âgés de 18 à 30 ans. "Je pense qu’avoir 21 ans et être tête de liste c’est une force, car je représente une partie de la population qui a souvent été délaissée et je peux justement permettre ce dialogue intergénérationnel", a-t-elle assuré au Parisien.

Dylan Demarche, 21 ans, Vellexon (Haute-Saône)

Lui aussi est l’aîné des benjamins des élections municipales. Dylan Demarche est un étudiant en droit âgé de 21 ans. Il se porte candidat à Vellexon, commune de moins de 500 habitants située en Haute-Saône, dans laquelle il a grandi et est allé à l’école. "Quand on fait de la politique, c’est qu’on aime les gens", a-t-il affirmé à France Bleu Haute-Saône. Il est à la tête d’une liste sans étiquette composée de cinq femmes et cinq hommes.