Une association veut redonner aux jeunes l'envie de s'engager en politique

Ils mettent en avant leur absence de couleur politique pour apporter "un nouveau souffle de démocratie" : les membres de l'association "Tous élus" lancent actuellement la campagne "Pourquoi pas toi ?" dans le but d'encourager "essentiellement les 18-30 ans" à se présenter aux prochaines élections municipales de 2020. Camille Marguin, co-présidente de l’association, est venue présenter ce mouvement dans La France bouge sur Europe 1, jeudi.

Déficit de participation. Née en 2017, "Tous élus" a été pensée comme un incubateur de politiques pour répondre à une carence de la participation dans la société actuelle : "Beaucoup de citoyens rejettent une partie des instances et les personnalités politiques", explique Camille Marguin, diplômée d'une école de commerce. "Les trois quarts des jeunes de 18 à 24 ans ne sont pas allés voter au deuxième tour des législatives" en juin 2017, avance-t-elle.

"Les jeunes n'ont jamais été aussi engagés pour l'écologie". Forts de ce constat, les fondateurs de cette association ont voulu "offrir à des gens [la possibilité] de rentrer dans le monde politique sans pour autant devoir 's'enchaîner' à un parti", le "frein" principal à un engagement concret dans la vie publique, alors que "les jeunes n'ont jamais été aussi engagés pour l'écologie ou d'autres sujets". En témoignent les fortes mobilisations autour de Nuit debout, en 2016, ou des récentes grèves scolaires le vendredi pour alerter sur l'urgence climatique, baptisées #FridaysForFuture.

Vidéos, jeu vidéo, préparation sur-mesure… Concrètement, "Tous élus" opère d'abord un travail de "vulgarisation sur qui peut se présenter, et comment", raconte Camille Marguin. "On leur donne des outils, on les aide à monter une équipe, faire de la communication, etc." Sur son site, l'association propose en effet des vidéos en ligne pour une "initiation aux enjeux de politique locale" et un serious game (jeu vidéo à visée éducative ou informative) afin de "se préparer en se lançant pour de 'faux'", avant une préparation "sur-mesure pour se lancer dans sa campagne locale" et s'immerger in fine dans le bain de la politique locale. Pour l'heure, le nombre de personnes formées est inconnu.