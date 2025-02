«Les Algériens s'essuient les pieds sur le tapis français», juge Franz-Olivier Giesbert

L'éditorialiste Franz Olivier Giesbert était l'invité de La Grande interview Europe 1-CNews. Au micro de Sonia Mabrouk, il appelle le pouvoir français à durcir le ton Face à l'Algérie, "qui s'essuie sur le tapis français", estime-t-il.



La relation diplomatique entre la France et l'Algérie poursuit sa dégradation. Depuis le soutien de Paris au plan marocain sur le Sahara occidental l'été dernier, les relations entre Paris et Alger se dégradent rapidement.

Invité ce lundi matin sur le plateau de La Grande interview Europe 1-CNews, l'éditorialiste Franz-Oliver Giesbert estime qu'Emmanuel Macron doit faire "un examen de conscience et doit revoir complètement sa politique sur l'Algérie". "Le peuple algérien est un grand peuple, et il faut toujours séparer les dirigeants du peuple. Mais le vrai sujet, c'est qu'il faut parler en rapports de force", l'écrivain, avant d'affirmer : "Les Algériens s'essuient les pieds sur le tapis français".

Remettre en cause des avantages

L'écrivain appelle à remettre en discussion certains accords signés avec Alger, et notamment celui sur l'accord de 1968. Un point sur lequel de nombreuses personnalités de droite se rejoignent, à l'instar d'Edouard Philippe ou encore de l'actuel ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau.

Mais, "il y a un petit verrou et c'est Emmanuel Macron". "Parce qu'il est président de la République. Et puis tout ça passe évidemment par une remise en question générale, ce n'est pas une décision qui se prend comme ça. Et ce n'est pas un ministre qui va dire qu'on va suspendre l'accord de 1968", conclut-il.