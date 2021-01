Lenteur de la vaccination en France : "Un traumatisme lié aux fiascos récents"

La campagne de vaccination contre le Covid-19 a officiellement débuté en France depuis le 27 décembre 2020. Pourtant, même si les doses sont arrivées, seulement 516 personnes se sont vues administrer le traitement, d'après le ministre de la Santé. Antoine Flahault, directeur de l'Institut de santé globale à la faculté de médecine de l'université de Genève, était l'invité d'Europe Soir lundi. Il est revenu sur la prudence de la France en matière de vaccination par rapport aux autres pays européens, y voyant une peur certaine des dirigeants.

"Je pense que tout ça est lié au traumatisme qu'ont eu les dirigeants français avec quelques fiascos récents en matière de vaccination, comme la campagne H1N1 qui avait été orchestrée avec force vaccinodrome et militaire et qui n'avait pas du tout rencontré les Français puisque seulement 10% d'entre eux s'étaient faits vacciner", a souligné l'épidémiologiste.

"Il y a eu aussi le scandale de la vaccination contre l'Hépatite B et qui en fait n'en était pas un, qui s'est dégonflé. On a cru qu'il y avait une épidémie d'effets indésirables très graves que sont des scléroses en plaques et aucun pays au monde n'a réussi à retrouver ce type d'association qui était en fait fortuite. Tout cela a probablement traumatisé les dirigeants qui ont eu peur et ont voulu prendre trop de précautions".