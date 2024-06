Législatives: PS, PCF, EELV et LFI appellent à «rejoindre les cortèges» syndicaux de ce week-end et à «manifester largement»

Le Parti socialiste, le Parti communiste, les Ecologistes et La France insoumise ont indiqué lundi vouloir "soutenir des candidatures uniques dès le premier tour" des élections législatives, prévues le 30 juin et le 7 juillet, dans un communiqué également signé par Place publique, ou Générations.

Appel à "manifester largement"

"Nous appelons à la constitution d'un nouveau front populaire rassemblant dans une forme inédite toutes les forces de gauche humanistes, syndicales, associatives et citoyennes" afin de "construire une alternative à Emmanuel Macron et combattre le projet raciste de l'extrême droite", écrivent les partis signataires.

Les principaux partis de gauche ont également appelé lundi à "rejoindre les cortèges" prévus ce week-end à l'appel de la CFDT, la CGT, l'UNSA, la FSU et Solidaires et à "manifester largement" avant les législatives anticipées. Les partis de gauche, ainsi que Place publique et Génération.s, ont expliqué dans un communiqué commun vouloir "porter un programme de rupture" à travers un "nouveau front populaire".