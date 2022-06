Législatives : personnalité, enjeux... Comment les Français ont-ils voté pour le premier tour ?

Après le premier tour des élections législatives, l'institut de sondage OpinionWay donne pour Europe 1 et CNews quelques indications sur les votes des Français. 17% des électeurs ayant voté pour la Nupes ont choisi leur député en fonction de sa personnalité, contre 81% pour ses idées. Les résultats sont similaires pour la majorité présidentielle : 19% pour la personnalité du député, 79% pour les idées qu'il porte. Les votants du Rassemblement national et de Reconquête! ont fait des choix comparables. Le parti d'Éric Zemmour semble mettre légèrement plus en avant la personnalité de son édile.

Les électeurs des Républicains, de l'UDI et de la droite centriste ont davantage plébiscité la personnalité de leurs élus.

Le pouvoir d'achat en tête des préoccupations

Selon OpinionWay, le pouvoir d'achat (62%) est l'un des enjeux ayant compté le plus au moment de voter pour les électeurs. Viennent ensuite la protection sociale (48%), l'environnement (33%), la sécurité (32%), les inégalités sociales (30%), l'éducation et la formation (27%), l'immigration (26%) et l'emploi (26%).

Les électeurs partagés sur une cohabitation

Les Français sont également prononcés auprès d'OpinionWay à propos d'une potentielle cohabitation à l'issue des législatives. 47% des votants estiment que c'est "une bonne chose", contre 51% qui eux assurent que c'est une "mauvaise chose".