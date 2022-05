Législatives : «Mon adversaire dans cette campagne, c’est le mélenchonisme», affirme Valls

L'accord entre LFI et le PS a été officiellement acté par le Conseil national socialiste. Les insoumis et les socialistes se présenteront donc sous la même bannière aux législatives. Mais, pour Manuel Valls, cette union n'en est pas vraiment une. Au micro de Dimitri Pavlenko dans le Grand Rendez-vous ce dimanche matin sur Europe 1, l'ancien Premier ministre a estimé que tous les candidats de l'alliance NUPES se présentant aux législatives étaient des candidats mélenchonistes.

Les candidats NUPES sont "tous des mélenchonistes"

"Tout candidat mélenchoniste porte un programme. Et voter pour ce candidat mélenchoniste dans cette circonscription où je suis candidat ou ailleurs, c'est voter pour un candidat qui est contre l'Europe, contre l'alliance atlantique, contre la police et la sécurité et voter contre le nucléaire, mais aussi sortir de la culture du gouvernement", tacle Manuel Valls, candidat LREM aux législatives sur la 5e circonscription des Français de l'étranger.

Selon Manuel Valls, il n'y a pas de "nuance dans cette campagne" et le seul but de l'union de la gauche est la nomination de Jean-Luc Mélenchon en tant que Premier ministre. "Mon adversaire, c'est le mélenchonisme", lance-t-il au micro de Dimitri Pavlenko. L'union de la gauche ne serait donc juste "un mythe". "Il y a toujours eu, à gauche, ce mythe de l'union pour l'union", assure Manuel Valls.