Législatives : «Marine Le Pen n'a qu'un adversaire, c'est Reconquête», fustige Zemmour

Éric Zemmour désapprouve la stratégie de Marine Le Pen pour les élections législatives. Alors que le président du parti Reconquête!, qui a réalisé un score de 7% à la présidentielle, brigue la 4e circonscription du Var, le président par intérim du Rassemblement national, Jordan Bardella, est venu sur ses terres ce week-end pour soutenir le candidat du parti, affirmant qu'Éric Zemmour n'était pas Dieu. "Je ne savais pas que je n'étais pas Dieu", répond avec ironie Éric Zemmour lundi dans Europe Matin.

Comme dans le Var, l'ancien candidat à l'élection présidentielle a regretté la tactique prônée par le RN. "Il y a des centaines de circonscriptions où le candidat de Jean-Luc Mélenchon, de la Nupes, peut gagner. Il y en a des centaines où c'est le candidat En marche! (Renaissance, NDLR) qui peut gagner. Non, Jordan Bardella vient dans des circonscriptions où moi, j'ai une chance sérieuse de gagner et de battre, entre parenthèses, le candidat du Rassemblement national", a exposé l'ex-polémiste au micro de Sonia Mabrouk.

La critique de la stratégie de Marine Le Pen

Éric Zemmour a également regretté la visite du président par intérim du RN dans le Vaucluse, où Stanislas Rigault, un fidèle de l'ancien journaliste du Figaro, se présente aussi aux législatives. Pour lui, "il y a deux stratégies. Celle de Jean-Luc Mélenchon, qui a rassemblé toute la gauche et qui va permettre à la gauche autour de lui, rassemblée à ses conditions, de faire un très bon résultat, d'avoir 150 députés. Et puis, il y a la stratégie de Marine Le Pen. Elle n'a qu'un adversaire, manifestement, c'est Reconquête!", a-t-il exposé sur Europe 1.

"Je savais que Marine Le Pen ne voudrait pas d'un accord, je l'ai demandé", a-t-il ajouté. "J'ai bien compris que son seul objectif dans cette campagne, c'était de battre Reconquête."

>> LIRE AUSSI - Législatives : guerre ouverte entre Reconquête et le Rassemblement national

Pas d'accord en vue avec le RN

Rejetant le fait d'être celui qui a empêché la candidate du Rassemblement national d'être en tête de la présidentielle, Éric Zemmour a précisé sa stratégie pour les législatives : "Pour répondre à Jordan Bardella, je n'ai pas présenté de candidat contre elle, ni contre Éric Ciotti, ni contre Nicolas Dupont-Aignan."

S'il est élu les 12 et 19 juin prochains, le président de Reconquête! a aussi repoussé toute volonté de rapprochement avec le RN pour former un groupe à l'Assemblée nationale. "Je ne suis pas au Rassemblement national, ni un dissident du RN. Je suis indépendant, donc non", a-t-il assuré. "Marine Le Pen n'a pas su faire ce grand rassemblement des droites que j'aurais fait, si j'avais été à sa place (...). Elle n'a pas su et n'a pas voulu le faire. Donc, elle va se retrouver avec 20 députés. Tant mieux pour elle", a-t-il enchaîné.