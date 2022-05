Législatives : dans le Var, Zemmour reproche à Bardella de vouloir «tuer la concurrence»

Plus la campagne des législatives avance et plus la possibilité d'une alliance entre le Rassemblement national et Reconquête ! s'éloigne. Dans le Var, les deux partis d'extrême droite se tirent la bourre. "Jordan Bardella en tant que président par intérim du Rassemblement national ne trouve qu'une seule chose à faire, c'est de venir me combattre moi dans la circonscription que j'ai choisie alors qu'il pourrait affronter les sortants de la majorité d'Emmanuel Macron", raille Éric Zemmour.

Pas de candidat Reconquête ! face à Le Pen, Ciotti et Dupont-Aignan

Un déplacement qui passe mal pour le candidat Reconquête ! aux élections législatives puisqu'il a décidé de ne pas mettre de candidat de son parti face à Marine Le Pen, contre Éric Ciotti et Nicolas Dupont-Aignan. "Manifestement il y a deux méthodes : ceux qui veulent le rassemblement avec la réconciliation de tous les électorats de droite et ceux qui au contraire veulent tuer toute concurrence", ajoute-t-il.

Pour autant, Éric Zemmour ne ferme pas la porte à une future collaboration, avec le RN comme avec LR. "Je veux le rassemblement de toutes les droites et je suis le seul à vouloir ça. Les Républicains, on sait que maintenant c'est une machine à sélectionner les ministres d'Emmanuel Macron et par ailleurs le Rassemblement national, on sait que c'est une opposition qui refuse de se donner les moyens d'être puissante à l'Assemblée nationale", tacle le président de Reconquête !.

Éric Zemmour reproche au RN de "tuer tous les partis à côté de lui"

Il reproche notamment au parti de Marine Le Pen et Jordan Bardella de préférer "tuer tous les partis à côté de lui" au lieu de créer un "grand rassemblement, comme sur le modèle de la gauche et le modèle de Jean-Luc Mélenchon".

Pour lui, c'est un choix qu'il faudra assumer si le scrutin donne une nouvelle majorité à Emmanuel Macron.