Législatives : Marine Le Pen fustige la Nupes, une «sorte de ZAD généralisée»

Marine Le Pen de retour sur le terrain. Elle était mercredi dans le Grand Est, à Saint-Dizier et Bar-le-Duc aux côtés de ses candidats. La députée du Pas-de-Calais dit s'être fixée un objectif ambitieux pour ses élections législatives : "Au moins 60 députés", puisque "c'est ce qui permet notamment la saisine du conseil constitutionnel et autres moyens qui sont accordés à l'opposition quand on passe ce stade", a-t-elle expliqué au micro d'Europe 1.

Pour Le Pen, la dynamique est de son côté

Marine Le Pen ne croit pas que Jean-Luc Mélenchon ait pris sa place dans le rôle de premier opposant à Emmanuel Macron, ce qui ne l'empêche pas de tacler le leader insoumis : "La Nupes est une sorte de ZAD généralisée, emmenée par un Jean-Luc Mélenchon qui a sorti la carte Magouilles", a-t-elle notamment asséné. "Non, on n'élit pas les Premiers ministres, et Jean-Luc Mélenchon a zéro chance d'être Premier ministre", a-t-elle poursuivi.

La finaliste malchanceuse lors de la dernière présidentielle martèle que la dynamique est de son côté. Selon Marine le Pen, la situation n'a rien à voir avec les élections de 2017. Elle dit pouvoir compter sur ses militants, et ses électeurs. À une condition, qu'ils se déplacent aux urnes.