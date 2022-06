Législatives : la NUPES et la majorité au coude-à-coude

La NUPES et la majorité se tiennent dans un mouchoir de poche après le premier tour des élections législatives. L'alliance de la gauche arrive en tête avec 26,1% selon les premières estimations et devance d'une courte tête la majorité présidentielle dont le score s'élève à 25,4%. Le Rassemblement national complète le podium avec 19,7% des suffrages, bien loin devant Les Républicains (12,5%). Reconquête!, le parti d'Eric Zemmour ne récolte que 4,2% des voix. Un scrutin marqué par une forte abstention qui pourrait même battre des records.

Comme prévu, les candidats du Rassemblement national n'ont pas réussi à capitaliser sur la dynamique de Marine Le Pen à la présidentielle, qui avait engrangé plus de 40% des voix au second tour. Cantonné à huit élus en 2017, le contingent de députés RN devrait cependant être nettement plus étoffé cette fois, et compter encore dans ses rangs Mme Le Pen, donnée largement en tête dans sa circonscription du Pas-de-Calais (autour de 55%).

La coalition macroniste devrait obtenir la majorité à l'Assemblée

A l'inverse, dans le sillage de la lourde chute de sa candidate Valérie Pécresse à la présidentielle, LR devrait perdre sa place de premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale.

La coalition macroniste Ensemble! obtiendrait le plus de sièges à l'Assemblée nationale au terme des élections législatives, mais sans certitude d'obtenir la majorité absolue (289 sièges minimum), selon les premières projections des instituts de sondage publiées dimanche à l'issue du premier tour.