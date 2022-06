Législatives : les militants du RN croient-ils à un rebond avant le second tour ?

C'était une journée marathon pour le président par intérim du Rassemblement national. En un après-midi, Jordan Bardella a visité pas moins de trois départements des Hauts-de-France, pour soutenir six candidats aux élections législatives. Passés au second plan à cause du score très élevé de la Nupes, les résultats historiques du Rassemblement national dimanche galvanisent ce militant : "C’est formidable, on a fait un score plus qu’honorable. Dans l’Oise, six candidats au second tour sur sept circonscriptions, et quatre en tête. On a tout fait, on colle, on tracte, on est surmobilisé".

"Il faut faire barrage à Macron"

Pour convaincre sur les marchés, Angélique, adhérente active du parti à la flamme a un argument phare : contrer le président de la République. "Il faut faire barrage à Emmanuel Macron, car sa politique nous a mené dans le mur, et continuera à nous mener dans le mur si rien n’est fait", explique-t-elle au micro d'Europe 1.

L’état-major du parti, de son côté, se montre confiant, et surtout fait un constat : leur pire ennemi, l’abstention, ne leur est désormais plus défavorable, en témoigne les scores très élevés de ce premier tour malgré une faible participation.