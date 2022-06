EN DIRECT - Législatives 2022 : suivez la journée de vote du second tour ce dimanche

EN DIRECT

C'est un premier résultat du second tour des élections législatives qui est tombé ce dimanche matin : la secrétaire d'État chargée de la mer Justine Benin a été battue dans la 2e circonscription de Guadeloupe. En France métropolitaine, les bureaux de vote ont ouvert à 8 heures et fermeront à 18 heures, voire 20 heures dans les grandes villes. Les premières estimations sont attendues à 20 heures. Avant cela, les chiffres de la participation seront dévoilés au fur et à mesure de la journée.

Au total, plus de 48 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche, alors qu'une abstention forte est redoutée.

Top départ dans les bureaux de vote de la métropole : les électeurs peuvent se rendre aux urnes depuis 8 heures, ce dimanche matin. L'inconnu de ce second tour sera le taux de participation, alors que l'abstention s'est élevée à un niveau record au premier tour, autour des 53%.

La secrétaire d'État Justine Benin battue en Guadeloupe

Un jour avant la métropole, les électeurs des Outre-mer ont ouvert le bal en se rendant aux urnes samedi. En Guadeloupe, la secrétaire d'Etat chargée de la mer, Justine Benin, qui jouait son poste à ce scrutin, a été battue dans la 2e circonscription, avec 41,35 % des voix derrière Christian Baptiste (DVG) élu avec 58,65 % des voix et soutenu par la Nupes.

Trois des quatre députés élus en Guadeloupe - Olivier Serva, Christian Baptiste et Elie Califer - étaient soutenus par l'alliance des partis de gauche Nupes lors de ce scrutin, marqué par une abstention très forte avec moins de 28,23% de participation, contre 30,65% en 2017.

De nouveaux députés Nupes en Martinique

En Martinique, Jiovanny William, Marcellin Nadeau, et Johnny Hajjar, soutenus par LFI, découvriront pour la première fois de leur carrière politique les bancs de l'Assemblée nationale. Ils ont été élus respectivement dans la première (Centre), deuxième (Nord) et troisième circonscription (Fort-de-France) de la Martinique. Jean-Philippe Nilor a été élu pour la troisième fois consécutive dans la quatrième circonscription (Sud). Il a largement battu son prédécesseur et ancien mentor Alfred Marie-Jeanne.

La formation politique de l'ancien président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, le Gran Sanblé, a d'ailleurs été battue dans toute les circonscriptions de l'île alors qu'elle avait réussi à qualifier ses quatre candidats au second tour des législatives. Plus élevée qu'au premier tour, la participation est demeurée très faible puisque tout juste un quart des électeurs se sont rendus aux urnes (25,71%, en hausse 4 points par rapport au premier tour).

Le renouvellement pour la Guyane

En Guyane, les électeurs ont choisi le renouvellement. Dans la première circonscription, qui compte la préfecture Cayenne, c'est Jean-Victor Castor qui endosse le costume de député. Militant du Mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale (MDES) dont il est l'un des cofondateurs, il est un fervent partisan de l'évolution statutaire du territoire.

Dans la deuxième circonscription, Lénaïck Adam, qui était soutenu par la majorité présidentielle, est délogé de son siège de député par Davy Rimane. Le syndicaliste, soutenu par LFI, engrange 54,12% des suffrages exprimés. Lors du second tour, l'abstention a reculé dans les deux circonscriptions.

Résultats à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, et Saint-Pierre-et-Miquelon

Dans les deux îles de Saint-Barthélémy et Saint-Martin, Frantz Gumbs, le candidat divers-centre soutenu par la majorité présidentielle Ensemble a été élu député. Il recueille 67,21% des suffrages exprimés, soit 3.921 voix. Le taux de participation a été très faible sur les deux îles, à 24,56%, soit près de deux points de moins qu'en 2017 (26,11%).

À Saint-Pierre-et-Miquelon, après un duel serré, l'ancien président de la collectivité territoriale (2017-2020) Stéphane Lenormand (AD, divers droite) a été élu député de ce territoire à l'unique circonscription, avec 50,36% des suffrages, face à Olivier Gaston. Seules 19 voix séparent les deux candidats et 186 bulletins nuls ont été enregistrés. Le taux de participation global pour ce second tour des législatives à Saint-Pierre et Miquelon est de 55,95%, en légère hausse par rapport au premier tour (53,45%) mais en dessous des 75,35% atteint lors du second tour en 2017.

