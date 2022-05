Législatives : Marine Le Pen et Jordan Bardella en meetings de «mobilisation» à la Pentecôte

Le Rassemblement national a convié ses militants à deux meetings de "mobilisation" pour les élections législatives autour de Marine Le Pen et de Jordan Bardella lors du week-end de la Pentecôte, soit une semaine avant le premier tour. Le président par intérim du RN, Jordan Bardella, tiendra une réunion publique le samedi après-midi 4 juin à Cavaillon, dans le Vaucluse, un département voisin du Var où se présente l'ancien rival de Marine Le Pen à la présidentielle, Eric Zemmour, avec qui le RN n'a pas conclu d'alliance. Le lendemain dimanche 5 juin, Marine Le Pen tiendra une autre réunion publique également l'après-midi, à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), où elle se représente à la députation.

"Face au système Macron et au danger Mélenchon, mobilisons-nous pour envoyer le maximum de députés RN à l'Assemblée nationale", a tweeté la finaliste de la présidentielle, qui a réuni au second tour 41,5% des voix, en annonçant ce meeting. Il s'agit d'un "grand week-end de mobilisation", souligne le parti dans un email envoyé mercredi à ses militants, que l'AFP a pu consulter.

Je tiendrai une réunion publique dimanche 5 juin à #HéninBeaumont. #Législatives2022



Face au système Macron et au danger Mélenchon, mobilisons-nous pour envoyer le maximum de députés RN à l’Assemblée nationale !



La crainte de l'abstention

Le RN craint toujours l'abstention, qui touche particulièrement les catégories populaires et les jeunes, au coeur de son électorat, et l'avait empêché de remporter une seule région en 2021. Les législatives sont l'"occasion de faire entrer à l'Assemblée la seule opposition à Macron", estime le RN. Marine Le Pen considère qu'Emmanuel Macron obtiendra une majorité après sa réélection le 24 avril à la présidence de la République.

"Donnez-vous les moyens de vous défendre des politiques d'Emmanuel Macron : aidez-nous à vous aider en votant pour les futurs députés RN" les 12 et 19 juin, qui sont les dates des premier et second tours, ajoute le parti. Le RN juge "possible" de "soutenir le pouvoir d'achat", de "contrôler l'immigration", de "garantir la sécurité pour tous", et de faire "échouer le projet de retraite à 65 ans" du chef de l'Etat.