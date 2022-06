Quel est ce village qui a placé les candidats à égalité aux législatives et à la présidentielle ?

C'est un village qui ne parvient pas à trancher. Dans les Deux-Sèvres, la commune de Thénezay, près de 1.400 habitants, a la particularité d'avoir placé les deux candidats finalistes à égalité dans la deuxième circonscription du département, lors du second tour des élections législatives. Delphine Batho (Nupes) et Cécilia Rochefort (Ensemble !) ont toutes les deux totalisé 193 votes ce dimanche. Un résultat surprenant, mais pas pour ce village : c'est la troisième fois qu'un tel scénario se produit cette année !

Des résultats identiques à l'élection présidentielle

Pour l'élection présidentielle, les habitants de Thénezay n'avaient effectivement pas non plus réussi à départager Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Au premier tour, les deux futurs finalistes avaient récolté chacun 228 voix. Et rebelote lors du second tour 15 jours plus tard : les deux candidats avaient reçu 193 votes, note France Bleu.

"Ça fait trois fois!": ce village des Deux-Sèvres qui ne parvient pas à départager les candidats https://t.co/sQ1RQSZe7Lpic.twitter.com/T80YpcUFtK — BFMTV (@BFMTV) June 20, 2022

Finalement, dans la deuxième circonscription des Deux-Sèvres, Delphine Batho l'a emporté avec 57,88%, et plus de 7.000 voix d'écart sur sa concurrente Cécilia Rochefort. Une différence importante, tandis que d'autres circonscriptions ont connu un plus grand suspense. En effet, 13 d'entre elles se sont jouées à moins de 100 votes d'écart, rapporte le Canard enchaîné. Comme quoi, toutes les voix comptent.