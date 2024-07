Législatives 2024 : Marine Le Pen compare la manifestation antifa prévue dimanche à l'Assemblée à "l'assaut du Capitole" américain

INTERVIEW

Alerte sur le palais Bourbon. Ce dimanche, à partir de 20 heures, le collectif Action antifasciste Paris-banlieue a appelé à une manifestation devant l'Assemblée nationale "quelle que soit l'issue" du second tour des élections législatives. Face à ces déclarations, Marine Le Pen, présidente sortante du groupe RN à l'Assemblée a dénoncé une volonté de "prise d'assaut" par "l'extrême gauche". "Voilà des gens que le président de la République, le LR canal historique et un certain nombre d'autres ont fait élire et vont manifester contre les résultats d'une élection et en appelant à prendre d'assaut la maison du peuple qu'est l'Assemblée nationale", a-t-elle dénoncé.

Fraîchement réélue au premier tour dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais, elle a assuré qu'il s'agissait de leur "assaut du Capitole" américain. Pour rappel, en janvier 2021, des militants de Donald Trump s'y étaient introduits pour contester l'issue du scrutin à la présidentielle favorable à Joe Biden. "C'est cela que veut l'extrême gauche. C'est la violence partout, tout le temps, dans le débat, dans l'Assemblée, dans la rue. Et cette situation devrait être condamnée par tous", a-t-elle souligné au micro de Romain Desarbres.