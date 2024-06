Législatives 2024 : le Planning familial appelle ouvertement à voter pour le Nouveau Front populaire

Depuis le début de la campagne des législatives, sportifs et artistes montent au créneau face aux extrêmes et plus particulièrement contre l'extrême droite. Ce mardi, c'est au tour du Planning familial de prendre position. L'association, créée en 1960, qui propose des services d'éducation à la sexualité, vient de publier un communiqué dans laquelle elle appelle à voter pour le Nouveau Front populaire.

Cinq paragraphes, rédigés en écriture inclusive, dans lesquels "le Planning familial rappelle que l'extrême droite est un danger pour les femmes et les personnes racisées, les personnes en situation de handicap, les LGBTQIA+ et les personnes migrantes". Dans son communiqué, l'association alerte sur la diffusion d'idées qu'elle qualifie d'extrême droite qui aurait, selon elle, inspiré des "réformes délétères" comme la loi immigration, la réforme des retraites ou encore celle de l'assurance chômage.

Un organisme financé par l'État

Avant de conclure : "Le Planning familial appelle à voter pour le Nouveau Front populaire aux législatives". Une prise de position qui n'est pas nouvelle puisqu'en 2007, l'association avait déjà appelé à "un vote à gauche pour les législatives pour faire barrage à l'UMP".

>> LIRE AUSSI - Contraception : pourquoi la gratuité ne satisfait pas complètement le Planning Familial

Même combat durant l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle de 2017 avec la signature d'une tribune dans laquelle une soixantaine d'associations appelaient à faire barrage à Marine Le Pen. Des prises de position politiques qui interrogent, car le Planning familial est un organisme financé majoritairement par l'État et les diverses collectivités locales à hauteur de 2,8 millions d'euros par an.