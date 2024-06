Prise de position des joueurs français contre les extrêmes : «Je ne me sens pas visé», affirme Jordan Bardella

INTERVIEW

Jordan Bardella ne s'est pas montré perturbé par les critiques que lui ont adressées les joueurs de l'équipe de France de football avant leur entrée en lice à l'Euro 2024. Alors que Marcus Thuram a directement visé le RN dans une conférence de presse et que Kylian Mbappé a assuré son opposition "aux extrêmes", le président du Rassemblement national l'assure : "Je ne me sens pas visé." L'élu européen, s'il soutient avoir "du respect pour le parcours sportif" des deux attaquants, a toutefois appelé à "respecter les Français et le vote de chacun" dans le cadre des prochaines élections législatives.

"Quand on a la chance d'avoir un très gros salaire et de pouvoir se balader en jet privé, je suis un peu gêné de voir ces sportifs donner des leçons à des gens qui gagnent 1.400-1.500 euros par mois. Je ne suis pas certain que, dans la période très difficile que traverse le pays et que traversent les Français, ces leçons de morale soient très appréciées", a-t-il estimé au micro de Laurence Ferrari.