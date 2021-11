Guadeloupe : Bertrand accuse Lecornu de «démembrement de l'unité nationale»

INTERVIEW

En ouvrant le débat sur la question institutionnelle d'une plus grande autonomie de la Guadeloupe, le gouvernement s'est attiré les foudres de l'opposition de droite. Alors que l'île est confrontée à une importante crise sociale, le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu a affirmé vendredi que l'exécutif était "prêt" à évoquer la question de davantage d'autonomie. Invité à réagir dans le Grand rendez-vous Europe 1/Les Echos/CNews, Xavier Bertrand, candidat à l'investiture LR pour la présidentielle, a vivement dénoncé ces propos.

Après plusieurs jours de heurts, l'entourage de Sébastien Lecornu a indiqué dimanche que le ministre était en route pour les Antilles. "Il était temps", cingle Xavier Bertrand. "On ne gère pas l'Outre-mer depuis Paris." Et l'invité d'Europe 1 d'insister : "C'est sur place que vous réglez les problèmes. Il aurait du se rendre sur place depuis des jours."

Revenant sur la question de l'autonomie, le patron de la région des Hauts-de-France estime que "ce n'est pas une question posée par les Guadeloupéens". "La question, c'était celle du rétablissement de l'ordre, et ensuite de répondre à l'angoisse sociale", ajoute-t-il.

"Une forme d'échappatoire"

Pour Xavier Bertrand, l'ouverture de ce débat sur l'autonomie est "une forme d'échappatoire de la part du chef de l'Etat", y voyant "la marque de fabrique de ce gouvernement". "On est défaillant pour le rétablissement de l'ordre, et pour le reste, c'est 'Les Guadeloupéens, débrouillez vous, on va vous proposer une autonomie'."

"C'est l'exemple type de la fuite en avant", martèle Xavier Bertrand, dénonçant "une forme de démembrement de l'unité nationale".