«Le vote Marine Le Pen, c’est la prise de risque maximale», estime Marcel Gauchet

Qui choisiront les Français au second tour de l'élection présidentielle ? Marine Le Pen ou Emmanuel Macron ? Pour Marcel Gauchet, le choix se fera entre la prise de risque, incarnée par la candidate frontiste, qui n'a jamais gouverné, et la stabilité, portée par le président sortant.

Aptitude au "compromis" et au "mouvement" de Macron

"Avec Emmanuel Macron, on sait ce qu'on a", souligne le philosophe au micro de Sonia Mabrouk. "On a le statu quo et le compromis. Il y a une souplesse spécifique chez Emmanuel Macron qui est son aptitude au compromis et au mouvement face à des situations inédites. C'est un avantage décisif dans le contexte. Il ne mettra pas en œuvre son grand projet de transformation de la France. Il n'en parle plus".

Contrairement à Emmanuel Macron, Marine Le Pen n'a jamais gouverné. "On ne sait donc pas ce que serait un gouvernement Marine Le Pen. On ne sait pas ce que donnerait la possibilité de mettre en œuvre son programme. C'est une prise de risque maximale.