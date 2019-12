Le RN et LFI "d'accord" pour dénoncer la réforme des retraites : "So what ?", commente Marine Le Pen

INTERVIEW

Les partis situés aux extrêmes de l'échiquier politique peuvent-ils converger sur la réforme des retraites ? La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon et le Rassemblement National de Marine Le Pen partagent en tous cas la même position sur ce sujet, réclamant le retrait du projet de loi du gouvernement. "On est d'accord sur le rejet du système de réforme des retraites. And so what ("et alors", en anglais, ndlr) ?", a commenté la présidente du RN, dimanche dans le Grand Rendez-vous sur Europe 1.

"Je me réjouis"

"On peut être parfaitement d'accord sur ce sujet-là", a poursuivi Marine Le Pen. Et d'ajouter : "Plus il y a de personnes qui sont opposées à cette réforme des retraites, plus il y a de chances pour que celle-ci soit retirée, donc je me réjouis."

"Je n'ai pas de leçon d'humanisme à recevoir" de Jean-Luc Mélenchon, tacle tout de même Marine Le Pen. "Nous sommes évidemment aux côtés des Français qui travaillent, aux côtés des Français modestes, ils le savent. Il le sait, c'est la raison pour laquelle une très grande partie d'entre eux vote pour le Rassemblement national depuis maintenant des années et que Monsieur Mélenchon a perdu la confiance de ces catégories."