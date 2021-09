Le philosophe Michel Onfray est l'invité d'Europe 1 jeudi à 8h13

Comment appréhender les mutations du débat public à l'aube d'une campagne présidentielle qui s'annonce âpre ? Que penser de l'incursion d'Éric Zemmour sur la scène politique, à six mois de l'élection suprême ? Y aura-t-il une prime à la radicalité des échanges et des propositions dans les différents camps ? Michel Onfray sera l'invité d'Europe 1 à 8h13 jeudi et évoquera ces thèmes dans la matinale de Dimitri Pavlenko. Le philosophe répondra aux questions de Sonia Mabrouk, aux manettes de l'interview de la matinale.

