Pour Nicolas Sarkozy, "Eric Zemmour est le symptôme du vide" dans notre démocratie

INTERVIEW

Le vent de popularité dont bénéficie Éric Zemmour ces dernières semaines, avec notamment 11% d'intentions de vote dans les sondages, est-il le fait d'une la classe politique ? À cette question, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, répondrait très certainement oui, puisque pour lui, le polémiste est le "symptôme du vide" dans nos démocraties. Invité exceptionnel de "Punchline" sur Europe 1 mardi, il estime que "la pression d'une pensée unique est telle, qu'elle a fini par vider le débat politique".

Et ce vide "permet aux excès, aux extrêmes, à tous ceux dont l'excès sert d'argumentation, de prendre toute la place". Rappelant son admiration pour "les gens qui font de la politique", y compris ceux qui n'ont pas ses idées, Nicolas Sarkozy livre sa solution pour combler le vide, et par la même son symptôme. "Il ne faut pas s'attaquer aux excès et aux extrêmes, il faut redonner du contenu à ceux qui ne sont ni dans l'excès ni dans les extrêmes."

Interrogé ensuite sur la polémique crée par Éric Zemmour après ses déclarations sur les victimes juives de Mohammed Merah, Nicolas Sarkozy a de nouveau taclé le polémiste. "On ne peut pas toucher les parents [des victimes de Merah], ils sont intouchables", a assuré l'ex-président. Invité de l'émission de Laurent Ruquier "On est en direct" sur France 2 le 11 septembre dernier, Éric Zemmour avait reproché aux parents de Gabriel, Arié et Myriam de les avoir enterré en Israël. Une critique que Nicolas Sarkozy "n'accepte pas".

