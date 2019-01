Le maire de Tourcoing Didier Droart, ancien adjoint de Gérald Darmanin, est mort

Didier Droart, 71 ans, devenu maire Les Républicains (LR) de Tourcoing en 2017 après l'entrée de Gérald Darmanin au gouvernement, est mort jeudi matin, a annoncé le ministre dans un communiqué.

"Je perds un père". "Didier s'est longuement battu avec courage contre une maladie qu'il n'a jamais cachée et a assumé jusqu'au bout ses responsabilités d'élu", a affirmé le ministre. "Il aura été l'homme le plus généreux, le plus attentif et le plus amoureux de la vie que je connaisse. Les Tourquennois perdent un des leurs et, pour ma part, je perds un père", a-t-il ajouté. La Ville de Tourcoing "saura rendre hommage durant les prochains jours à celui qui, infatigablement a soutenu ses projets, ses habitants, et la République."

Ancien premier adjoint. Les drapeaux de la Ville seront ainsi en berne jusqu'à dimanche 16 heures. Né à Tourcoing, Didier Droart, qui possédait une collection de quelque 2.500 pièces à la gloire du général de Gaulle, était premier adjoint au maire, chargé du personnel municipal, des relations internationales et du tourisme lorsque Gérald Darmanin lui a cédé son fauteuil en 2017, devenant ainsi son premier adjoint. Ancien pâtissier de profession, Didier Droart a été entre 1995 et 2015 conseiller municipal d'opposition à la gauche qui détenait Tourcoing, ville de 95.000 habitants frontalière de la Belgique.

Gérald Darmanin a déclaré à plusieurs reprises vouloir se représenter à Tourcoing en 2020.